Lewis Hamilton over Max Verstappen: ’Al zoveel botsingen voorkomen met deze gast’

,,Ik heb al zoveel botsingen voorkomen met deze gast. Ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat”, vond Hamilton. Hij noemde Verstappen tijdens de race al een ‘crazy guy’. ,,Soms zeg je zoiets in het heetst van de strijd.”

Beide titelconcurrenten – die met nog een race te gaan op gelijke hoogte staan – waren het ook niet eens over het moment dat Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen voorbij wilde laten gaan. ,,Hij bleef heel dicht achter me rijden, terwijl ik al vaart minderde. Er was misschien sprake van miscommunicatie”, aldus Verstappen.

Hamilton erkende dat hij niet wist dat Verstappen op dat moment van plan was om zijn leidende positie terug te geven. ,,Hij remde zo hard, het lijkt erop dat het voor hem niet uitmaakt of we beiden de finish halen”, stelde Hamilton.

,,Ik kreeg niet de informatie dat hij mij voorbij zou laten, dat hoorde ik daarna pas. Het leek erop dat het zijn tactiek was om het daar te doen, zodat hij daarna direct gebruik kon maken van het DRS-systeem op het rechte stuk om mij weer in te halen.”