Voetbalsters in EK-kwalificatie naar Friesland

De regerend kampioen van Europa treft Turkije op dinsdag 3 september vanaf 20.00 uur in het Abe Lenstra-stadion van sc Heerenveen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde een jaar geleden ook al in de Friese stad, toen in de WK-kwalificatie tegen Slowakije. De 24.000 toeschouwers op de tribunes zagen Lieke Martens in de blessuretijd het enige doelpunt maken (1-0).

De voetbalsters zijn nu in Frankrijk actief op het WK. Ze openen de EK-kwalificatie op vrijdag 30 augustus in en tegen Estland. Vier dagen later spelen de 'Leeuwinnen' hun eerste interland ooit tegen Turkije.

In het najaar speelt Oranje ook nog thuiswedstrijden tegen Rusland (8 oktober) en Slovenië (12 november). De locaties zijn nog niet bekend.