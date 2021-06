Live EK: Slecht nieuws voor Oranje, Zwitserland leidt al met 2-0

Kan Burak Yilmaz Turkije op sleeptouw nemen tegen Zwitserland? Ⓒ HH/ANP

In groep A vallen de beslissingen. Italië is al zeker van een plek bij de laatste zestien, terwijl ook Wales heel dichtbij is. De meeste spanning ligt in de wedstrijd tussen Zwitserland en Turkije. Ook voor Oranje. Als Zwitserland en Turkije gelijkspelen, is de kans zo goed als zeker dat groep A geen beste nummer drie levert en Oranje niet te maken krijgt met de nummer drie uit de groep des doods (Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije). Volg beide duels hieronder op de voet.