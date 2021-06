Live EK: Slecht nieuws voor Oranje, Zwitserland leidt met 3-1, ook Italië op voorsprong

Shaqiri (r) viert de 3-1 met zijn ploeggenoten. Ⓒ HH/ANP

In groep A vallen de beslissingen. Italië is al zeker van een plek bij de laatste zestien, terwijl ook Wales heel dichtbij is. De meeste spanning ligt in de wedstrijd tussen Zwitserland en Turkije. Ook voor Oranje.