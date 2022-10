Shane Kluivert (15) opgenomen in selectie Oranje onder 16 voor oefeninterlands

Het Nederlands elftal voor spelers onder 16 jaar speelt in oktober twee oefeninterlands in en tegen Italië. Beide ploegen treffen elkaar op 11 oktober in Florence en op 13 oktober in Pisa. KNVB-coach Alexander Palland heeft voor deze dubbele ontmoeting in Toscane 23 spelers geselecteerd.

De 15-jarige voetballer speelt op dit moment in de jeugd van FC Barcelona en heeft meerdere talenten. Niet alleen op voetbalgebied maakt hij steeds meer naam. Hij is ook een uitblinker in de keuken en heeft inmiddels twee kookboeken op zijn naam staan.

Ook de zoon van van Rahamat Riga Mustapha (onder meer Vitesse) zit bij de selectie. Jesaja Riga Mustapha (15) draagt het shirt van Vitesse.