Basketballers Team USA verliezen opnieuw in oefenduel

In de voorbereiding op de Olympische Spelen hebben de basketballers van Team USA opnieuw een oefenwedstrijd verloren. Het duel met Australië eindigde in Las Vegas in 83-91. Eerder was Nigeria al met 87-90 te sterk voor de ploeg van coach Gregg Popovich.

„We werken er momenteel hard aan om een team te worden”, zei topspeler Damian Lillard van Portland Trail Blazers. Hij was met 22 punten de beste schutter van de Amerikaanse ploeg. Kevin Durant (Brooklyn Nets) bleef op 17 punten steken.

Voor Team USA was het de vierde nederlaag in een serie van 58 oefenduels sinds de profs uit de Amerikaanse competitie NBA in 1992 werden toegelaten tot de nationale ploeg. „Ik zie verbeteringen bij mijn ploeg”, liet Popovich na de nederlaag tegen Australië monter weten. „De spelers hebben alleen nog wat last van vermoeidheid.”

Voor de eerste wedstrijd bij de Olympische Spelen tegen Frankrijk speelt Team USA nog drie oefenduels. De Amerikaanse ploeg wacht nog op drie spelers die met hun club nog actief zijn in de finale van de NBA.

Team USA behaalde na de bronzen medaille bij de Spelen van 2004 drie keer olympisch goud op rij. De Amerikanen zijn in Tokio gebrand op revanche na de blamerende zevende plaats bij het WK in 2019.