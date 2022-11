Senegal pakt Ecuador in en gaat met Oranje verder op WK

De kampioen van Afrika versloeg Ecuador in de laatste poulewedstrijd met 2-1 en passeerde de tegenstander daardoor in de stand. Aanvoerder Kalidou Koulibaly schoot in de 70e minuut de winnende treffer binnen in het Khalifa International-stadion.

Senegal eindigde met 6 punten als tweede in de poule achter het Nederlands elftal, dat 7 punten pakte. Ecuador werd met 4 punten uitgeschakeld. De Zuid-Amerikaanse ploeg van bondscoach Gustavo Alfaro had Oranje enkele dagen eerder op 1-1 gehouden en daardoor een goede uitgangspositie voor een vervolg op het WK, maar Ecuador liet zich dinsdag aftroeven door Senegal.

Kalidou Koulibaly heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Senegal treft zondag in de achtste finales de winnaar van poule B. Oranje neemt het een dag eerder op tegen de nummer 2 van die groep.