Op een fiets je carrière afsluiten: Fred krijgt staande ovatie in volgelopen Maracana

Fred kwam na 78 minuten als invaller in het veld bij Fluminense. Zijn team won op de zestiende speeldag van het Braziliaans kampioenschap met 2-1 van Ceara. Het was voor Fred zijn 382e wedstrijd in het shirt van Fluminense. 63.707 fans daagden op voor de afscheidswedstrijd van de aanvaller. Maracana was sinds haar renovatie in 2013, voor het WK van 2014 in Brazilië, slechts één keer meer gevuld.

Na het laatste fluitsignaal maakte Fred een tochtje met een fiets op de piste van het stadion. Het ging om dezelfde fiets als degene waarmee hij in juni 2020 600 km fietste tussen Belo Horizonte en Rio de Janeiro om zijn terugkeer naar Fluminense aan te kondigen.

Fred begon zijn profcarrière in 2003 bij América Mineiro. Hij speelde daarna ook voor Cruzeiro, het Franse Olympique Lyon, Fluminense, Atlético Mineiro en nog eens Cruzeiro en Fluminense. Hij verzamelde ook 39 interlands (18 goals) voor de Seleçao.