Oranje-dames oppermachtig in de modder

Annemarie Worst klopt nipt de in supervorm verkerende Ceylin del Carmen Alvarado. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Waar bij de mannen Mathieu van der Poel het veldrijden domineert, is er bij de vrouwen sprake van een Oranje-delegatie die de prijzen veelvuldig verdeelt. Ook daar ’mag’ slechts zelden een andere nationaliteit met de eer strijken. Gisteren tijdens de avondkoers in Diegem was het ook weer flink raak voor Nederland dat de eerste vijf plaatsen voor zich opeiste. Annemarie Worst klopte in een spint-a-deux de in supervorm verkerende Ceylin del Carmen Alvarado.