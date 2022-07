PSV bevestigt contract Guus Til tot medio 2026

Til is verguld met zijn nieuwe werkgever. „PSV is een enorm grote club. Alles straalt klasse uit. Ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. De trainer heeft het vertrouwen in me uitgesproken en verteld over de ambitie van PSV. Dat overtuigde me. Ik wil hier prijzen gaan winnen.”

Directeur voetbalzaken John de Jong geeft aan dat hij Guus Til al langere tijd heeft gevolgd en dat hij blij is met de diepgang en het scorend vermogen, die hij aan het middenveld van PSV toevoegt. „Ik heb twee jaar geleden al eens uitgebreid met Guus gesproken en hem verteld dat we hem een interessante speler vinden. Afgelopen jaar heeft hij ons beeld bevestigd door in alle competities bij elkaar opgeteld 21 doelpunten te maken en zichzelf weer in Oranje te spelen. Guus heeft specifieke kwaliteiten die van meerwaarde zijn voor ons team. Ik ben blij dat hij voor PSV kiest.”

Als aanvallende en diepgaande middenvelder past hij goed in het systeem dat Van Nistelrooy wil gaan spelen. De nieuwe PSV-trainer wil in tegenstelling tot zijn voorganger Roger Schmidt bij voorkeur gaan spelen met één controlerende middenvelder en twee meer aanvallend ingestelde en diepgaande middenvelders daarvoor. Met Til, Joey Veerman, deze week aangetrokken Xavi Simons en routinier Marco van Ginkel zijn ook deze twee posities dubbel bezet.

Til vervulde afgelopen seizoen een belangrijke rol bij Feyenoord, waarvoor hij maar liefst 49 wedstrijden speelde, waarin hij tot 21 goals en vijf assists kwam. Met Feyenoord bereikte de Noord-Hollander, die geboren werd in Zambia, de finale van de Conference League. Zijn contract bij Spartak Moskou liep nog door tot medio 2024, maar met het oog op het WK wilde Til in de buurt gaan spelen, zodat hij zich in de kijker kan spelen bij bondscoach Louis van Gaal.

Til werd drie seizoenen geleden door AZ voor maar liefst 18 miljoen euro verkocht aan Spartak Moskou. De door de Alkmaarders zelf opgeleide middenvelder tekende in Alkmaar voor 28 goals en twaalf assists in 95 wedstrijden. De vijfvoudig Oranje-international werd door Spartak Moskou eerder verhuurd aan SC Freiburg.