Frisse lucht doet Botic van de Zandschulp goed na weken op hotelkamer

In de eerste ronde van de Great Ocean Road Open ontdeed de Nederlander zich in twee sets van de 19-jarige Australiër, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten: 6-4 7-5.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Pool Kamil Majchrzak. Die staat vijftig plaatsen hoger op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp had een verre van ideale voorbereiding. Omdat op zijn vlucht van Doha, waar hij zich kwalificeerde voor de Australian Open, naar Melbourne iemand positief had getest op het coronavirus moest hij twee weken in quarantaine op zijnj hotelkamer.

Robin Haase Ⓒ HH/ANP

Haase

Eerder plaatste Robin Haase zich al ten koste van de Belg Kimmer Coppejans voor de tweede ronde.

Haase, die strandde in de kwalificaties voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, kan alsnog deelnemen aan de Australian Open wanneer iemand zich afmeldt voor het toernooi dat volgende week begint.

In de tweede ronde van de Great Ocean Road Open neemt hij het op tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas, de nummer 70 van de wereld. Haase staat 198e op de wereldranglijst.