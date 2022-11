Ronaldo haalt ook uit naar eigenaar ManUnited: is puur marketing

Ronaldo ziet United dan ook niet snel terugkeren in de top, nadat in 2017 voor het laatst een prijs werd gewonnen. Er zijn „bepaalde dingen binnen de club” die ervoor zorgen dat United achterblijft bij concurrenten Manchester City en Liverpool. „Ik denk dat de fans de waarheid moeten kennen, ze moeten weten dat de spelers het beste willen voor de club. Dat is ook de reden dat ik naar United ben gekomen.”

De oud-speler van onder meer Real Madrid, die vorig jaar terugkeerde in Engeland, voelde zich ook niet gesteund door de club toen hij zich begin dit seizoen afmeldde voor een trainingskamp vanwege persoonlijke omstandigheden. De media legden het uit als de wens van Ronaldo om te willen vertrekken uit Manchester. Ronaldo zegt nu dat zijn partner en pasgeboren dochter toen met „een serieus probleem” in het ziekenhuis lagen, maar dat zijn werkgever dit niet geloofde.

In een eerder verschenen deel van het gesprek zegt Ronaldo zich verraden te voelen door United en door trainer Erik ten Hag. Het volledige interview verschijnt pas later in de week. Manchester United heeft gezegd te willen wachten met een antwoord op de negatieve uitlatingen van zijn speler tot „alle feiten vaststaan.” Engelse media hebben het over een boete van zeker 1 miljoen euro die Ronaldo zou krijgen van zijn club. De Portugees verdient tientallen miljoenen euro’s per jaar.

Ronaldo gaat nu met Portugal naar het WK in Qatar. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen in Manchester.