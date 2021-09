Rel rond Wout van Aert en Remco Evenepoel: ’Héél jammer dat hij ineens 180 graden draait’

Evenepoel had in het programma gezegd dat hij ’wereldkampioen had kunnen worden’ en dat de Belgische ploegentactiek ’voor hem niet duidelijk was’. „De tactiek was wel héél duidelijk. Ik was héél verbaasd toen ik het Remco hoorde zeggen”, reageert Van Aert tegenover Het Nieuwsblad.

Kopman Van Aert bekeek met verbazing dan ook naar de uitzending. „Ik betreur de uitspraken van Remco. We zijn met een sterke ploeg en een goede ploeggeest naar het WK vertrokken. Ik denk dat bondscoach Sven Vanthourenhout een hele goeie job heeft gedaan door duidelijkheid te scheppen. Volgens mij was de tactiek duidelijk, zelfs al bij het maken van de selectie. Toen heeft iedereen al toegestemd. Ik kan begrijpen dat er van alle kanten kritiek komt als je niet wint, dat is nu eenmaal zo. Daar kan ik mij gerust overzetten.”

De renner van Jumbo-Visma vervolgt: „Maar binnen de ploeg vind ik het héél jammer dat hij plotseling 180 graden draait en zoiets gaat vertellen. Ik vind het niet verstandig en héél jammer. Ik baal als een stekker dat ik het niet heb kunnen afmaken. Was ik in de finale beter geweest en had ik gewonnen, dan was het allemaal fantastisch geweest. Ik zag ook dat iedereen oprecht teleurgesteld was. Ik heb er echt niet gemakkelijk mee gehad. En dan komt dit er nog bij. Dat is heel jammer.”

Bron: Het Nieuwsblad