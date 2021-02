Titelverdediger Novak Djokovic vecht zich langs Milos Raonic

Het was aanvankelijk nog maar de vraag of de achtvoudig winnaar vandaag op de baan zou verschijnen. In zijn gewonnen thriller tegen de Amerikaan Taylor Fritz blesseerde Djokovic zich aan een buikspier. Vrijdag sloeg de Serviër zijn trainingssessie over om zich verder te laten onderzoeken en werd er gevreesd voor zijn verdere deelname. Toch kon Djokovic vandaag zijn jacht vervolgen op zijn negende Australian Open-titel.

Een tiebreak moest beslissing brengen in de eerste set en hierin bleek Djokovic nipt de sterkste. Raonic, die in elf eerdere ontmoetingen nog nooit van Djokovic wist te winnen, bracht de spanning helemaal terug in de wedstrijd door de tweede set naar zich toe te trekken. De Canadees bleek echter ook niet helemaal fit en moest zich laten behandelen aan een voetblessure.

In de derde set schakelde Djokovic een tandje bij en binnen no-time stond er 6-1 op het scorebord. De vierde set ging vervolgens lange tijd gelijk op, maar op 4-4 plaatste Djokovic de beslissende break. De nummer een van de wereld wist wat hij moest doen en serveerde de partij uit. Op zijn eerste matchpoint was het meteen raak en met een harde schreeuw liet hij merken duidelijk opgelucht te zijn dat hij de partij naar zich toe had getrokken.