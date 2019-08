Pavlidis schiet Willem II naar winst tegen PEC

Vorig seizoen leunden de Tilburgers voornamelijk op het scorend vermogen van Fran Sol - die in de winterstop vertrok naar Dinamo Kiev - en zijn vervanger, de van Dortmund gehuurde Alexander Isak, die op zijn beurt aan het eind van het seizoen verkaste naar Real Sociedad. Beiden waren goed voor dertien goals.

PEC-aanvoerder Etienne Reijnen (l) met een tackle op de bal tijdens een duel met Vangelis Pavlidis. Ⓒ BSR/Soccrates

PEC Zwolle had daarentegen zijn aanvalslinie versterkt met Dennis Johnsen (gehuurd van Ajax) en Illias Bel Hassani, die overkwam van AZ. Toch was het eerste grote gevaar van de bezoekers. Pavlidis, die Sol en Isak bij de Tricolores moet doen vergeten, kon in samenwerking met Pol Llonch de bal na een scrimmage niet voorbij Eredivisiedebutant en PEC-doelman Xavier Mous krijgen.

Eerste goal

De eerste treffer van het Eredivisieseizoen 2019/2020 kwam van de voet van Lennert Thy. Timon Wellenreuther schatte een lange bal volledig verkeerd in, stormde uit zijn doel, maar zag de bal pardoes via de rug van een opponent van richting veranderen. De Willem II-doelman stond volledig uit positie, waarna Thy de bal eenvoudig in een leeg doel kon schuiven.

Lennart Thy krijgt felicitaties van zijn ploegmakkers na de openingstreffer tegen Willem II. Ⓒ BSR/Soccrates

Enkele minuten later was het ook raak voor Willem II. Johnsen leverde de bal zomaar in. Pavlidis pakte het leder op 20 meter van het doel op, dribbelde richting het strafschopgebied, omspeelde zijn directe tegenstander en liet Mous vlak voor het rustsignaal kansloos: 1-1. Met die tussenstand gingen de twee teams de rust in.

Pech

Beide ploegen waren net terug uit de kleedkamers toen Willem II weer toesloeg. Een Tilburgse vrije trap werd verlengd door de ingevallen Clint Leemans, die de bal - toen hij zich omdraaide - zomaar in zijn eigen doel zag belandden.

Clint Leemans (l), die na een halfuur het veld in moest om de geblesseerde Pelle Clement te vervangen, kopt de bal vlak na rust per ongeluk in zijn eigen doel. Ⓒ VI Images

Griekse glorie

De thuisploeg had wat tijd nodig om de tik te verwerken. Zo’n 20 minuten voor het eindsignaal begon het langzaam maar zeker aan een aanvalsoffensief, maar dat werd direct door - opnieuw Pavlidis - de kop in gedrukt. Oud-Ajacied Ché Nunnely legde de bal bij de eerste paal, waar de 20-jarige Griek - die soms ongrijpbaar leek voor de Zwolse defensie - alert op reageerde en zijn tweede van de avond maakte.

De 1-3 was een klap die PEC niet meer te boven kwam. Willem II kon de wedstrijd rustig uitspelen, wint voor het eerst sinds 2011 weer eens een openingswedstrijd en is voor minstens één dag de trotse koploper van de Eredivisie.