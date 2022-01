Robin van Persie genoot van urenlange gesprekken: ’Wim Jansen wist altijd kern te raken’

Van Persie leerde Jansen al op jonge leeftijd persoonlijk kennen, zo vertelt hij in de biografie Wim Jansen Meesterbrein, die in oktober vorig jaar werd uitgebracht.

„Ik zie hem nog staan. Met de B’tjes van Feyenoord mochten we op het hoofdveld spelen. Dat was op het oude Varkenoord, met de kantine rechts in de hoek. Wim stond bij de cornervlag. Elke zaterdag. Ik wist wie hij was. Ik hoopte ook altijd dat hij kwam kijken. Hoe meer mensen met kennis er langs die lijn waren, hoe gemotiveerder ik werd om te laten zien wat ik kon. Dan dacht ik: vandaag ga ik extra mijn best doen, want Wim staat er”, aldus Van Persie, voor wie het niet lang duurde voordat hij met ’eigen oren’ kennis maakte met de expertise van Jansen.

Robin van Persie in 2002 als jonge Feyenoorder. Ⓒ HH/ANP

„Na wedstrijden op Varkenoord ging ik met bus 49 naar Blaak, of met de tram als die eerder kwam. Toen ik een keer op zaterdagmiddag in m’n uppie bij de bushalte zat te wachten, stopte er een bordeauxrode Mercedes. Het was Wim. Of ik een lift wilde. Graag. Onderweg hebben we over voetbal gesproken. Nou ja, ik luisterde vooral terwijl Wim praatte. Het ging over dribbelen, koppen, hooghouden, afwerken, tweebenigheid en hoe allround je moet zijn om het in de top te kunnen maken. In een kwartier kwam het hele pakket voorbij. Wim vertelde ook dat je zeker als creatieve speler eigenlijk nooit stil kunt staan, tenzij je goed staat. Dat soort teksten...”

Door de jaren heen hield Van Persie contact met Jansen, maar spraak hij logischerwijs ook met talloze anderen over voetbal en leerde hij dat lang niet iedereen de moeite waard is om naar te luisteren.

„Sommigen inspireren je en sommigen vermoeien je. Dan heb je uren zitten praten en ga je leeg naar huis, zonder het gevoel dat je echt getriggerd bent. Bij Wim heb ik dat nooit. In de tijd dat ik bij Arsenal speelde en me moest melden bij het Nederlands elftal, ben ik weleens op de vroege morgen eerst naar Wim gereden voor een bakkie koffie en een goed gesprek, omdat hij altijd de kern weet te raken.”

Wim Jansen in 2021 met zijn vrouw Corie tijdens de presentatie van zijn biografie ’Meesterbrein’ in De Kuip. Ⓒ HH/ANP

Van Persie snapt dat het voor buitenstaanders soms niet te doen was om Jansen te volgen. „Het klinkt misschien gek, maar het kan zo gedetailleerd zijn dat het eigenlijk niet onder woorden te brengen valt. Op een gegeven moment kom je bij het punt dat je elkaar begrijpt, of niet. Normaal gesproken raak je daar 90 procent van de mensen kwijt; die voelen het niet. Maar ik begrijp Wim.”

