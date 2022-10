Voetbal

Ricardo Moniz bereid om ver te gaan in strijd tegen racisme: ’Dan stap ik naar de UEFA’

Ricardo Moniz is bereid om ver te gaan in zijn strijd tegen racisme. De Nederlandse trainer van het Hongaarse Zalaegerszegi TE staat in Hongarije momenteel in het oog van een orkaan, maar gelooft in een goede afloop.