Nederlandse renner Sinkeldam nog steeds vast in Emiraten

Ramon Sinkeldam Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hoewel de meeste wielerkoersen ’gewoon’ nog doorgaan, nemen de zorgen binnen de wielerwereld toe. Zeker na het laatste nieuws dat het aantal coronabesmettingen in de karavaan van de UAE-Tour is toegenomen tot acht. Het gaat om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan. Plus de twee eerder gemelde Italianen komt het totaal op acht stuks.