Rel rond Radja Nainggolan na terugkeer in België: rijbewijs kwijt na rijden onder invloed

Voetbal

Live Eredivisie: Willem II halverwege op rozen bij Vitesse

Ajax opende om 12.15 uur de voetbalzondag. De Amsterdammers gingen op bezoek in Enschede waar FC Twente de tegenstander is. De Amsterdammers raakten niet langs de tukkers: 1-1. Later op de middag (14.30 uur) trof Feyenoord in eigen huis Go Ahead Eagles (2-0). De voetbalzondag wordt om 16.45 uur afge...