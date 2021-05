Cristiano Ronaldo hint op Instagram op vertrek bij Juventus: ’Al mijn doelen bereikt’

„Het leven van een topsporter bestaat uit ups en downs”, opent Ronaldo zijn bericht.„We hebben dit jaar de titel niet gewonnen, de verdiende felicitaties zijn voor Internazionale. Ik moet wel op waarde schatten wat we dit seizoen hebben bereikt met Juventus, collectief en individueel. De Italiaanse Super Cup, de Coppa Italia en de topscorerstitel. Dat laatste maakt me gelukkig, zeker omdat het zo lastig is die te veroveren in een land waar je nooit makkelijk wint.”

„Met deze prestaties heb ik mijn doelen bereikt in Italië die ik mezelf had gesteld: het kampioenschap, de beker en de Super Cup, en ook de titels Speler van het Jaar en topscorer in dit fantastische voetballand vol met fantastische spelers, gigantische clubs en een geheel eigen voetbalcultuur.”

Ronaldo eindigde het bericht met complimenten aan zichzelf. „Ik heb al gezegd dat ik geen records najaag, maar records achtervolgen mij. Voor degenen die niet begrijpen wat ik hiermee bedoel, is het heel simpel: voetbal is een collectief spel, maar het is door individuele overwinningen dat we onze teams helpen hun doelen te bereiken.”

„Ik ben heel trots op wat de laatste dagen is herhaald: kampioen in Engeland, Spanje en Italië; bekerwinnaar in Engeland, Spanje en Italië; Super Cup-winnaar in Engeland, Spanje en Italië; Speler van het Jaar in Engeland, Spanje en Italië; Topscorer in Engeland, Spanje en Italië; meer dan honderd doelpunten voor één club in Engeland, Spanje en Italië. Niets komt in de buurt van het gevoel dat ik mijn sporen heb achtergelaten in de landen waar ik heb gevoetbald.”

Ronaldo, wiens contract nog een jaar doorloopt, kwam drie jaar geleden naar Turijn. Hoewel de speculaties over een vertrek de voorbije weken al de kop opstaken, stelde trainer Andrea Pirlo dat er weinig aan de hand is. Zondag stelde De Oude Dame op het laatste moment tegen Bologna toch nog een Champions League-ticket voor volgend seizoen veilig. In dat duel bleef Ronaldo de hele wedstrijd op de bank zitten.