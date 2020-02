Opmerkelijk: basisdebutant Ajax wisselt shirt al in de rust

Danilo Pereira, de doelpuntenmaker van de Amsterdammers die voor het eerst in de basis stond, wisselde van shirt met tegenstander Deyverson.

Nu is het niet ongebruikelijk dat spelers in de rust al van shirt wisselen, maar dat Danilo dat al in zijn eerste wedstrijd als basisspeler doet, is opmerkelijk te noemen. Zeker gezien het belang van de wedstrijd en het feit dat Deyverson juist de speler was die vorige week bij de heenwedstrijd zoveel irritatie opwekte aan Amsterdamse kant.