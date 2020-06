Broers Ten Hove opgelucht na financieel wapengekletter in schaatswereld

Erwin en Martin ten Hove (r.): „In het financiële gevecht dat tussen die twee teams ontstond, hadden we nooit mee gekund.” Ⓒ René Bouwman

HEERENVEEN - Ze knepen ’m vorige maand best even, de broers Martin en Erwin ten Hove. Dachten ze net hun schaatsploeg, Team IKO, ongeschonden door de coronamisère te hebben gelaveerd, ontbrandde er plotseling een transferoorlog tussen de twee topteams, Jumbo-Visma en Reggeborgh. De storm woei echter over zonder hen schade te berokkenen.