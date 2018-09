Van Oostveen bijt van zich af

"Ik ben al zeven maanden uit die functie weg, ben inhoudelijk niet meer betrokken en verantwoordelijk en heb het daarom achter me gelaten. Daarbij ben ik nu primair met het EK vrouwen bezig”, zegt de secretaris-generaal van de voetbalbond, die tevens toernooidirecteur van het EK-vrouwenvoetbal, dit jaar in eigen land, is.

Commentaar

"Mensen mogen uiteraard een mening hebben en commentaar leveren op de beslissingen die door de KNVB zijn genomen. Dat zoiets pijn doet en dat deze situatie in de publieke opinie alleen maar verliezers kent, is ook duidelijk”, zegt Van Oostveen.

Het betekent overigens niet dat hij het eens is met de snoeiharde kritiek. "Het gaat me te ver om alles op het conto van één man te schrijven. Of dat nu Guus Hiddink, Danny Blind of Bert van Oostveen is. De huidige situatie ligt veel complexer dan dat. Alle beslissingen, waarvan er ook een aantal heel goed uitpakte, zijn in gezamenlijkheid genomen en daar heb ik ook verantwoording over afgelegd. Elk besluit was op dat moment weloverwogen, met breed draagvlak en nimmer lichtvaardig.”

Faliekant verkeerd

De keuze van de voetbalbond na het succesvolle WK van 2014 (derde) in zee te gaan met Guus Hiddink en zijn al vastgelegde opvolger Danny Blind pakte faliekant verkeerd uit. "Maar ik weet niet of dit alleen de reden is waarom we het EK van 2016 zijn misgelopen en er in de WK-kwalificatie nu slecht voorstaan. Er zijn ook genoeg kenners die zeggen dat we een kwalitatief probleem en een grote uitdaging voor de toekomst hebben.”

Mocht het WK ook aan de neus van Oranje voorbijgaan, dan kost het de KNVB in elk geval miljoenen. "Laten we allereerst hopen dat Oranje zich alsnog kwalificeert. Zoals je weet begroten we altijd conservatief en dus zonder deelname aan toernooien. In de periode dat ik er zat, hebben we in zes jaar tijd met dat beleid 32 miljoen euro verdiend. Zelfs iets meer, maar dan laat ik het laatste jaar gemakshalve buiten beschouwing. Niettemin zou het heel zuur zijn en iets waar je niet op hoopt”, aldus de Kop van Jut.

Niet chic

"Nu zeggen dat we in 2013 voor Ronald Koeman als nieuwe bondscoach hadden moeten gaan, is te makkelijk. Destijds hebben we op basis van de informatie die toen voor handen was een andere keuze gemaakt. Ik heb nooit de gewoonte gehad om te spreken over kandidaten die het niet zijn geworden. En dat doe ik nu ook niet. Dat is niet chic.”