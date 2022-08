Premium Het beste van De Telegraaf

Ruim 50.000 Rangers-fans zullen hun ploeg vooruit schreeuwen Van Nistelrooy waarschuwt PSV: op Ibrox kan het spoken

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Van Nistelrooy kwam als speler meermaals naar Ibrox, en weet dus wat zijn ploeg kan verwachten. Ⓒ Pro Shots

GLASGOW - Na het bioscoop-publiek van AS Monaco in de vorige ronde krijgt PSV in de uitwedstrijd van de Champions League-play-off te maken met ruim 50.000 Rangers-fans, die hun ploeg op Ibrox vooruit willen schreeuwen richting de Champions League. Voor sommige PSV’ers is het een compleet nieuwe ervaring, maar zowel trainer Ruud van Nistelrooy als spits Luuk de Jong denkt dat de Eindhovense ploeg stoïcijns genoeg is om temidden van de orkaan van geluid het hoofd koel te houden en een goede uitgangspositie voor de return af te dwingen.