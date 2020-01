PSV morst meteen punten bij herstart Eredivisie

De Eindhovenaren startten met een megakans voor Steven Bergwijn, al in de tweede minuut. Oussama Darfalou plaatste de bal erg nonchalant buitenkant rechts terug, maar de bal was niet op maat. Hierdoor kon de Oranje-international alleen richting keeper Thorsten Kirschbaum, maar op het moment dat Bergwijn langs hem wilde lopen, gleed de buitenspeler uit.

Steven Bergwijn glijdt uit op het moment supreme Ⓒ Hollandse Hoogt

Na wat kansjes voor Bruma gaf Ryan Thomas ineens de bal weg en kon Darfalou alleen op Lars Unnerstall af, die net op tijd er met zijn voet bij on. In de rebound mocht Jerome Sinclair op een praktisch leeg doel vuren, maar daar redde Timo Baumgartl voor PSV op de lijn. Genoeg spektakel na een kwartier voetballen in Venlo.

Wonderbaarlijk

De equipe van trainer Hans de Koning kroop steeds meer uit zijn schulp, PSV kreeg het dan ook steeds lastiger. In de 28e minuut hadden de Eindhovenaren echter op een 1-0 voorsprong moeten komen. Bruma mocht vrij inschieten van twee meter afstand, maar vond op wonderbaarlijke wijze Kirschbaum op zijn weg. Als PSV even echt aanzette, liep het er toch makkelijk doorheen.

Thorsten Kirschbaum stopt de inzet van Bruma. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rösseler kopte in de 39e minuut prima op doel, waar Unnerstall fantastisch redde. Zo hadden beide teams uitstekende kansen gehad op de openingstreffer. De Venlonaren begonnen er steeds meer in te geloven. Zo pegelde Darfaleu de bal net naast het doel van Unnerstall.

Schlemiel

En 26 seconden na rust ging het kansenfestijn gewoon verder. Bergwijn kapte twee man uit en vond weer de uitblinkende doelman Kirschbaum op zijn weg. Het ging ook in de tweede helft op en neer in de Koel.

Het ging toch weer mis voor het elftal van trainer Faber. Boscagli werd de schlemiel door kinderlijk in zijn eigen zestien invaller Simon Janssen neer te halen. Jonathan Opoku schoot de strafschop in de 68e minuut hard binnen: 1-0.

Opoku schiet de penalty binnen achter Unnerstall. Ⓒ Hollandse Hoogte

PSV zette hierna weer aan, zag Mo Ihattaren via een klutsbal van Denzel Dumfries een aardige mogelijkheid krijgen, maar echte kansen leverde het slotoffensief niet op. Toch haalde PSV nog een punt in de slotseconde. Thomas gaf de bal vanaf links voor, de geeel vrijstaande Dumfries kopte de bal fraai achter Kirschbaum: 1-1. Er werd meteen afgefloten. Trainer De Koning verliet vloekend De Koel, maar Faber zal ook niet fluitend het stadion hebben verlaten, met meteen puntenverlies in de Eredivisie.