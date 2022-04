Club Brugge-trainer Alfred Schreuder begint Belgische play-offs met zege

De Canadees zag Antwerp-aanvoerder Faris Haroun zijn inzet zo van richting veranderen dat doelman Jean Butez er niet bij kon.

Schreuder had zoals gebruikelijk een basisplaats voor Noa Lang. De aanvaller verdween licht aangeslagen in de 68e minuut naar de kant. Langs landgenoten Bas Dost en Ruud Vormer bleven op de bank. Antwerp verloor in de extra tijd nog Abdoulaye Seck die met twee gele kaarten het veld moest verlaten.

Na de halvering van de punten uit het reguliere seizoen was Brugge met een achterstand van 3 punten op koploper Union begonnen aan de kampioenscompetitie over zes duels. Union neemt het later zondag op tegen Anderlecht.