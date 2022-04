Club Brugge-trainer Schreuder begint Belgische play-offs met zege, ook koploper Union wint

De Canadees zag Antwerp-aanvoerder Faris Haroun zijn inzet zo van richting veranderen dat doelman Jean Butez er niet bij kon.

Schreuder had zoals gebruikelijk een basisplaats voor Noa Lang. De aanvaller verdween licht aangeslagen in de 68e minuut naar de kant. Langs landgenoten Bas Dost en Ruud Vormer bleven op de bank. Antwerp verloor in de extra tijd nog Abdoulaye Seck die met twee gele kaarten het veld moest verlaten.

Na de halvering van de punten uit het reguliere seizoen was Brugge met een achterstand van 3 punten op koploper Union begonnen aan de kampioenscompetitie over zes duels.

Ook koploper Union wint eerste duel play-offs België

De Belgische koploper Union heeft zijn eerste wedstrijd in de play-offs om de titel in België thuis gewonnen van Anderlecht. Mede dankzij een vroeg doelpunt van verdediger Bart Nieuwkoop won de ploeg van trainer Felice Mazzu met 3-1. Zo bedraagt de voorsprong op nummer twee Club Brugge weer 3 punten. De ploeg van coach Alfred Schreuder won eerder op zondag thuis met 1-0 van Antwerp.

Nieuwkoop scoorde al na 2 minuten van dichtbij uit een rebound. 10 minuten later maakte aanvaller Dante Vanzeir de 2-0 op aangeven van Deniz Undav. Nog voor rust zorgde Josh Cullen namens de bezoekers weer voor wat meer spanning in de wedstrijd. Vroeg in de tweede helft bracht de Japanner Kaoru Mitoma de marge weer op twee treffers, wederom na een assist van Undav.

Bij Anderlecht werd spits Joshua Zirkzee na bijna 70 minuten gewisseld. Nieuwkoop ging in de blessuretijd naar de kant. Wesley Hoedt speelde bij Anderlecht wel de hele wedstrijd als verdediger.

