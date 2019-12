Polman: ’Ik weet niet of ik moet lachen of janken’

Vreugde bij Lois Abbingh en Estavana Polman na de 32-33 overwinning. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - „Ja, die laatste minuut was een beetje stressig”, zo stond Estavana Polman nog bij te komen van de sensationele zege op Rusland: 33-32. „Ik ben zó blij, ik weet niet of ik moet lachen of moet janken. Ik vind het heel heftig en ben echt zo trots op ons”, aldus de 27-jarige sterspeelster van Nederlandse handbalsters na het behalen van de WK-finale, waarin zodag Spanje de tegenstander is.