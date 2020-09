Formule 1 bevestigt aanstelling Domenicali als nieuwe baas

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft het nieuws inmiddels bevestigd. Domenicali (55) is nu nog CEO van Lamborghini. Hij was teambaas van Ferrari tussen 2008 en 2014. Carey had eerder al aangegeven op termijn een stap terug te doen. Hij staat sinds begin 2017 aan het roer van de koningsklasse van de autosport, nadat Liberty Media de nieuwe eigenaar werd.

„Ik ben heel blij om toe te treden tot de Formule 1-organisatie. De sport is altijd een deel van mijn leven geweest”, aldus Domenicali. „Ik ben geboren in Imola en woon in Monza. De laatste zes jaar bij Audi en Lamborghini hebben me een breder perspectief en meer ervaring gegeven, die ik kan toevoegen aan de Formule 1.”

