AZ kiest voor ADO-stadion

De clubs zijn akkoord, maar er moeten nog wel wat andere zaken worden afgekaart. AZ hoopt later zondagavond of anders uiterlijk maandag het definitieve groene licht te kunnen geven voor de tijdelijke verhuizing naar Den Haag voor de wedstrijden tegen FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League van komende donderdag en in de Eredivisie tegen FC Groningen van komende zondag.

Jong AZ

De wedstrijd van morgenavond, tussen Jong AZ en Telstar die ook gepland stond in het AFAS Stadion, is verplaatst naar het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Ook SC Heerenveen was bereid om AZ de komende twee wedstrijden onderdak te verlenen, maar de burgemeester van de Friese gemeente stak daar een stokje voor, omdat FC Groningen een van de tegenstanders is. Uit vrees voor een eventuele confrontatie tussen supporters van Heerenveen en Groningen vond de burgemeester het geen goed idee.

Onduidelijk is hoe het verder moet met AZ na de komende twee duels. Het onderzoek naar de oorzaak van de instorting en het oplossen van het probleem zal wellicht meer tijd vergen, maar het belangrijkste voor AZ is dat het kortetermijnprobleem uit de wereld wordt geholpen. Bovendien biedt het programma van AZ de komende weken wat lucht. Na de twee ’thuisduels’ van deze week heeft de club uit Alkmaar tot 14 september nog hooguit één thuisduel, als AZ er in slaagt om ten koste van FC Mariupol de play-off van de Europa League te bereiken.

In de Eredivisie staat op 14 september, AZ-Sparta, pas weer de volgende thuiswedstrijd op het programma.

