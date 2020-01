Titelverdediger Osaka verrast door tienertalent Gauff

De Japanse verloor met 6-3, 6-4 van de pas 15-jarige Amerikaanse. Gauff had slechts 67 minuten nodig om de nummer 4 van de wereld te verrassen.

Gauff had vorig jaar al opzien gebaard door op Wimbledon de vierde ronde te halen. De tiener begon als de nummer 67 aan de Australian Open. Ze wordt beschouwd als het grootste tennistalent ter wereld.

De stoïcijnse Gauff maakte het na ruim een uur af met een lovegame na de zoveelste onnodige fout van Osaka, die het centercourt in rap tempo verliet. Vorig jaar had ze op de US Open nog met 6-3 6-0 gewonnen van het aanstormende talent, dat dit jaar haar debuut maakt in het hoofdtoernooi van de Australian Open.

Met Osaka verdween op dezelfde dag al de derde oud-winnares van het toneel in Melbourne. Eerder op vrijdag werden Serena Williams en Caroline Wozniacki al uitgeschakeld.

De 22-jarige Osaka versloeg vorig jaar in de finale Petra Kvitova. Eind 2018 won ze ten koste van Serena Williams al de US Open.

Coco Gauff schreeuwt het uit na haar zege. Ⓒ EPA