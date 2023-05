Feyenoord-directeur Te Kloese vecht door voor zijn trainer

In Rotterdam moeten ze knokken om kampioenenmaker Arne Slot uit de klauwen van Tottenham Hotspur te houden, in Amsterdam bungelt de net begonnen hoofdcoach John Heitinga al weken aan een zijden draadje en in Eindhoven heeft Ruud van Nistelrooy met onmiddellijke ingang ontslag genomen.

Geen rust in de selectie bij alle drie de topclubs en ook de glans is weg. Bij Ajax was die al een tijd verdwenen, maar bij Feyenoord loopt het Legioen door de voortdurende vrijage van Premier League-club Tottenham Hotspur met Slot ook rond met een wrange smaak na alle festiviteiten op de Coolsingel. Er kan alsnog een afterparty komen als de harde en duidelijke directeur Dennis te Kloese erin slaagt om Slot in Rotterdam te houden.

Dat laatste is vanaf het begin de insteek geweest van Te Kloese. Feyenoord is zelfs bereid om Slot de bestbetaalde trainer in de geschiedenis te maken, maar dan moet de coach daar wel voor open staan. Ook in De Kuip kan hij miljoenen verdienen.

Te Kloese

Voor Tottenham Hotspur was het al dagenlang duidelijk dat je bij Feyenoord, in tegenstelling tot vroeger, niet zomaar even kan shoppen. Te Kloese gaf zelf het sterkste signaal door niet in te gaan op de aanbieding om technisch directeur bij de Londense club te worden. Een enorme afkoopsom voor Slot en de assistenten Marino Pusic en Sipke Hulshoff, plus performance-coach Ruben Peeters, waarbij Feyenoord zou denken aan een bedrag van bijna 20 miljoen euro, heeft de zaak heel ingewikkeld gemaakt. Alle partijen waren woensdagavond nog lang in gesprek.

Gecompliceerd of ingewikkeld is het bij PSV niet geworden. Ruud van Nistelrooy heeft in recordtijd de stekker eruit getrokken en dat heeft er voor gezorgd dat de Eindhovense club twee keer in korte tijd een onervaren trainer snel kwijt is. En tweemaal een coach die als speler op het veld een grootheid was in het Philips Stadion. Want eerder verdween ook Mark van Bommel al via de zijdeur.