Liemarvin Bonevacia verpulvert Nederlands indoorrecord 400 meter

In een sensationele wedstrijd, waarin alle zes lopers al in de series op zaterdag internationaal aansprekende toptijden van 46 seconden lieten noteren, passeerde de 32-jarige Bonevacia na 250 meter de razendsnel gestarte Isayah Boers en liet zijn vijf tegenstanders uiteindelijk ruim achter zich. De zilveren medaille ging op 9/10e van een seconde achter Bonevacia naar Boers (46.38), voor de geroutineerde Tony van Diepen (46.88).

’Perfecte race gezien’

„Ik heb een perfecte race van Liemarvin gezien”, vertelt de coach van Bonevacia Meuwly. „Je ziet zijn ervaring in indoorraces terug. Na een snelle start versnelt hij op het juiste moment om Boers voorbij te gaan. Hij maakt geen fouten. In tijd uitgedrukt is het een reusachtige prestatie, hij is nu verreweg de beste Europeaan en de vier Amerikanen die voor hem staan op de wereldranglijst dit seizoen zijn allemaal college-atleten die niet naar de wereldkampioenschappen indoor gaan, waardoor hij in een goede uitgangspositie verkeert voor Belgrado, waar deze kampioenschappen van 18 tot en met 20 maart worden gehouden. We gaan nu weer trainen en ons voorbereiden op de WK. Liemarvin groeit naar topvorm als het er werkelijk om gaat. Vorig jaar tijdens de EK indoor in Torun kon hij dat niet bewijzen (hij werd derde, red.), nu gaan we zorgen dat hij energie spaart in de voorronden zodat hij in de finale in Belgrado kan excelleren.”

Kansen voor 4x400 meter estafette

De uitslag van dit NK zal ongetwijfeld de basis vormen voor de kwalificatie voor deelname aan de WK indoor. Op ieder onderdeel mogen daar maar twee atleten per land starten. Bonevacia en Boers zijn dit seizoen de snelste en dat waren ze vandaag ook in Apeldoorn. Voor de indeling van de 4x400 meter estafette tijdens de WK Indoor, waarin het Nederlandse team in de race is voor een medaille, kan bondscoach Laurent Meuwly putten uit maar liefst zeven Nederlandse atleten die al sneller dan 47 seconden hebben gelopen, een ongekende weelde. Vorig jaar excelleerde het estafetteteam in de olympische finale met een zilveren medaille, na eerder al de World Relays en de Europese indoorkampioenschappen te hebben gewonnen.

Meuwly complimenteert ook alle andere 400 meter lopers. „Deze winter gaat voortvarend. We hebben een constant hoog niveau van 46 seconden en sneller, dus dat biedt een mooi perspectief voor de 4x400 meter. De Spanjaarden doen het momenteel ook erg goed op de 400 meter, dus we moeten gefocust blijven en na een paar dagen van herstel gaan we op trainingskamp naar Metz in Frankrijk, omdat Omnisport niet beschikbaar is. Over drie weken moeten we pieken in Belgrado.

Amels grijpt onbedreigd achtste indoortitel hoogspringen

Douwe Amels heeft voor de achtste keer de Nederlandse indoortitel bij het hoogspringen veroverd. De 30-jarige Fries had in Omnisport in Apeldoorn genoeg aan een bescheiden hoogte van 2,18 om het goud te bemachtigen. Hij bleef ver verwijderd van zijn persoonlijk record van 2,26. De limiet voor de WK indoor volgende maand in Belgrado staat op 2,34 meter en is praktisch onbereikbaar.

Amels kon zijn zestiende Nederlandse hoogspringgoud in totaal bijschrijven, want outdoor heeft hij ook acht titels op zijn naam. Hij had in Apeldoorn nauwelijks concurrentie, zoals het al jaren gaat. Stan Nijhuis pakte zilver met 2,10, Jamie Sesay en Ridzerd Punt behaalden ieder brons met 2,06.

Bij de vrouwen was de strijd iets spannender. De 18-jarige Britt Weerman werd kampioene met een hoogte van 1,88. Drie pogingen op 1,91 mislukten. Sofie Dokter sprong met 1,86 naar het zilver.