FC Groningen haalt Ragnar Oratmangoen op bij Go Ahead

„FC Groningen is een hele mooie stabiele club in de Eredivisie die altijd om de Europese plekken moet spelen”, vertelt de 24-jarige aanvaller op de website van zijn nieuwe werkgever. „Het is voor mij een goede stap binnen de Eredivisie. Ik wil zien hoe het me af gaat bij een grotere club waar de verwachtingen hoger zijn.”

Het is de eerste nieuwe speler die FC Groningen presenteert voor het nieuwe seizoen. Wel werd eerder al bekend dat Frank Wormuth volgend jaar Danny Buijs opvolgt als trainer.