Dure nederlaag Pröpper tegen ManUtd

Davy Pröpper zit Marcus Rashford op de hielen. Ⓒ AFP

Manchester United is in de Engelse voetbalcompetitie naar de zevende plaats gestegen. Het team van trainer Ole Gunnar Solskjær was zondag voor eigen publiek te sterk voor Brighton & Hove Albion: 3-1. Manchester heeft nu zestien punten en Brighton vijftien.