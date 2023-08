Leeuwinnen behalen groepswinst na heerlijk avondje in schiettent van Dunedin (7-0)

Door de zevenklapper ontloopt de ploeg van Andries Jonker voorlopig het sterke Zweden, de verliezend olympische finalist van Tokio. Wie wel de opponent gaat worden op 6 augustus, zal woensdag duidelijk worden.

In Poule G maken Italië, Zuid-Afrika en Argentinië alle drie nog kans om zich voor de knock-outfase te plaatsen. Italië staat er het beste voor. Vier jaar terug kwam het Nederlands elftal de Azzurre in Valenciennes in de kwartfinale ook al eens tegen op een WK. Vivianne Miedema en Van der Gragt leidden de ploeg van Sarina Wiegman destijds naar een 2-0 overwinning.

Katja Snoeijs nam de 2-0 voor haar rekening. Ⓒ Soccrates

Terug naar Sydney

De groepswinst betekent eveneens dat het swingende Nederlandse gezelschap terugkeert naar Sydney, waar het negen dagen verbleef voordat het doorvloog naar het basiskamp in Tauranga. De Leeuwinnen hadden het daar een stuk meer naar de zin dan op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland. Voor de Nederlandse tv-kijker wordt het wel even aanpoten, want het achtste finale-duel wordt middenin de Nederlandse nacht gespeeld (04.00 uur).

Oranje speelde in dezelfde opstelling waarmee het de VS met redelijk succes (1-1) had bestreden. Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova waren hersteld van een griepje. Van der Gragt was tegen de Amerikanen na een kopduel groggy en bleef in de rust van het meeslepende duel in de kleedkamer achter.

De Vietnamese keepster Thi Kim Thanh Tran moest al vroeg vissen. Ⓒ AFP

Jubilaris Janssen

Waardoor het hart van de defensie, met Sherida Spitse, Dominique Janssen en Van der Gragt, weer in ere was hersteld. Jubilaris Janssen speelde haar honderdste interland. De 28-jarige Limburgse debuteerde een kleine tien jaar geleden in een duel met Australië. De geblesseerde Lineth Beerenstein zat op de tribune.

De eerste kans was verrassend genoeg voor de Vietnamezen, nadat Sherida Spitse de bal onnodig had ingeleverd en Esmee Brugts aan de verkeerde kant stond te dekken. Maar Bich Thuy Nguyen schoot over. Even later produceerde een schotje op het Vietnamese doel, de eerste doelpoging van de PSG-aanvalster op doel dit WK.

Weergaloze krul

Anderhalve minuut later volgde gelijk nummer twee van Martens, die een lange bal van Janssen aannam en sierlijk over Kim Thanh Tran lobde. De Aziatische doelvrouwe meet overigens slechts 1.64 meter. De bal had amper de doellijn gepasseerd of Daniëlle van de Donk gebaarde dat iedereen zo snel mogelijk terug naar eigen helft moest rennen.

Zo graag wilden de Leeuwinnen dus van het puntloze Vietnam winnen en groepswinnaar worden, om het sterke Zweden in de achtste finale te ontlopen. Voor het duel had Amerika nog een beter doelsaldo. Maar dat werd vier minuten na de openingstreffer verder gereduceerd, toen Van de Donk spits Katja Snoeijs vrijspeelde. De Everton schoot strak binnen: 2-0.

Felicitaties voor Daniëlle van de Donk die de vijfde treffer voor haar rekening nam. Ⓒ Soccrates

Beauty’s

De ene goal was nog mooier dan de ander, op een avond dat de Oranje-speelster vrij spel hadden tegen de nummer 32 van de wereld. De mooiste was van Esmee Brugts: de linker wingback krulde op werkelijk weergaloze wijze de 3-0 in de kruising. Hoewel de schaar die voorafging aan de assist van Janssen en de manier waarop Jill Roord de 4-0 binnenschoot ook fraai oogden.

Na 26 minuten en 31 seconden melden zich de eerste wissels aan de zijde van de Aziaten. Rechtsback Thu Thuong Luong, met 1.68 meter de langste van Vietnam, en centrumverdedigster Loan Hoang werden geslachtofferd. Het maakte geen indruk op de volgelingen van Jonker, die het doel van Tran bleven bestoken. Van de Donk tikte op slag van rust de 5-0 in de touwen.

Bekijk de 3-0 van Oranje - tekst gaat verder onder de video

WK-record Kaptein

Jonker besloot Van de Donk, die op scherp staat vanwege haar gele kaart Portugal, eraf te halen. Hij bracht Wieke Kaptein, de tiener die snakte naar haar eerste speelminuten. Door haar invalbeurt is de speelster van FC Twente met 17 jaar en 337 dagen de jongste Nederlandse voetballer ooit op een wereldkampioenschap.

Brugts, ook nog maar 19, joeg al snel de bal voor de tweede keer in de kruising (6-0). In het Vietnamese doel had overigens een keeperswissel plaatsgevonden. De nieuwe goalie, Hang Khong, stond aan de grond genageld toen Roord de lat trof. Later was de nieuwe speelster van Manchester City haar alsnog koppend de baas: 7-0.