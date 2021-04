Coach Klopp ziet nog kansen voor Liverpool in ’echt’ stadion

„Real Madrid zal het komende week zwaar krijgen op Anfield, of er nu wel of geen supporters zijn. Wij hebben tenminste een ’echt’ stadion.” Klopp doelde met die opmerking op het kleine en lege complex Alfredo di Stefano dat Real Madrid dit seizoen gebruikt als thuishaven, omdat het imposante Santiago Bernabeu momenteel wordt gerenoveerd.

„Het was best wel vreemd om hier te voetballen”, oordeelde Klopp. „Het was echt moeilijk om in deze omstandigheden een wedstrijd te spelen. Volgende week op Anfield zal het er anders aan toe gaan en dat zal in ons voordeel zijn.”

"Vinícius verdiende deze avond"

Grote man aan de kant van Real Madrid was aanvaller Vinícius Júnior. De 20-jarige Braziliaan scoorde twee keer.

„Ik vind het geweldig voor hem”, liet coach Zinédine Zidane van Real Madrid weten. „We weten hoe goed hij kan voetballen, maar hij had een paar goals nodig om zijn zelfvertrouwen wat op te vijzelen. Hij verdiende deze succesvolle avond absoluut.”

Vinícius Júnior stapte in 2018 van Flamengo over naar Real Madrid. Zijn indrukwekkende kwaliteiten als dribbelaar werden in de afgelopen jaren overschaduwd door zijn gebrek aan scorend vermogen. Voor het uitduel met City had hij in 105 wedstrijden voor Real Madrid slechts twaalf doelpunten gemaakt.

„Als je hem in de ruimte aanspeelt, is hij tot prachtige dingen in staat. Dat zag je wel bij zijn eerste goal”, doelde Zidane op de behendige manier waarop de Zuid-Amerikaan een fraaie dieptepass van Toni Kroos aannam en daarna beheerst tot scoren kwam.