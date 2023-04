Van Nistelrooy wijkt niet af van plan: Drommel ook in bekerfinale onder de lat

„Nee, dat is geen lastige keuze”, aldus Van Nistelrooy op sportcomplex De Herdgang. „Aan het begin van het seizoen heb ik aangegeven dat Drommel in de beker keept. Dat heeft hij heel goed ingevuld. Ook de periode dat Benítez geblesseerd was, deed hij het uitstekend. Joël is een potentiële keeper voor PSV in de toekomst. Daarom wil je hem erbij betrekken.”

Verdedigers Armando Obispo en Mauro Júnior ontbreken met knieblessures. Aanvaller Ismael Saibari is er vanwege een blessure ook niet bij in De Kuip.