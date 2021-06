Video: Romelu Lukaku in tranen om Christian Eriksen: ’Zijn kinderen hebben hem nodig en wij hem ook’

De spits van Internazionale zocht na zijn rake knal tegen de Russen de camera op, en riep ’Chris, sterkte jongen, I love you’. Daarmee verwees Lukaku naar het drama dat de Deen Christian Eriksen eerder op de zaterdag overkwam. De middenvelder zakte tijdens het treffen met Finland ineen en werd op het veld gereanimeerd.

Nadat dat duel anderhalf uur stil had gelegen en de Deense spelers met Eriksen hadden gesproken, werd er besloten verder te voetballen. De Denen verloren uiteindelijk met 0-1. Lukaku werd dit seizoen samen met Eriksen kampioen van Italië.

Bekijk ook: Vader van Abdelhak Nouri bidt voor Christian Eriksen

„Het was heel moeilijk. Ik had veel tranen voor de wedstrijd. Het was moeilijk om je te focussen voor deze wedstrijd. Niet alleen voor mij, maar ook voor Jan (Vertonghen, red.), Toby (Alderweireld, red.) en Nacer (Chadli, red.) die met hem gespeeld hebben bij Tottenham Hotspur. Ik heb begrepen dat het beter gaat. Ik denk dat hij bij bewustzijn is en buiten levensgevaar. Ik ga hem zeker contacteren. Ik hoop dat hij gezond terugkomt. Hij heeft twee jonge kinderen. Zijn kinderen hebben hem nodig en wij hem ook.”

Ook Vertonghen en Alderweireld reageerden vanuit Sint-Petersburg geschokt op wat er met de Deense middenvelder was gebeurd in Kopenhagen. Zij hoorden het schokkende nieuws, terwijl zij vlak voor hun EK-aftrap tegen Rusland zaten. „Ik was die wedstrijd niet aan het kijken”, aldus Vertonghen tegenover de NOS. „Ik liep de gang op om naar de wedstrijdbespreking te gaan en toen kwam ik Youri Tielemans tegen en die zei het tegen me. Ik kon niet bewegen en stond stil en kreeg overal kippenvel. Later hoorde ik dat hij bij bewustzijn was. Dat is het belangrijkste.”

Ook Alderweireld hoorde via-via van de onwelwording van Eriksen. „Ik kreeg een sms-je van mijn vrouw. ’Heb je gezien van Christian?’ Ik heb haar gebeld en ze vertelde wat ze had gezien. We gingen net de meeting in voor de opstelling. Je bent dan totaal niet met de wedstrijd bezig. In de bus hoorde je dat hij bij bewustzijn was en aan het praten was en toen kon je de knop toch een beetje omzetten.”