Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-handballers in extase na historische prestatie op WK

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Euforie bij de Nederlandse spelers. Ⓒ ANP/HH

KRAKAU - De handballers en technische staf van Oranje schreeuwden het massaal uit van vreugde en vlogen elkaar in de armen. In extase waren ze, nadat ze vrijdagavond in de Tauron Arena in het Poolse Krakau hun eerste WK-overwinning ooit boekten. Argentinië, dat aanvankelijk werd bestempeld als een gelijkwaardige tegenstander, werd omver geblazen door een stel ontembare leeuwen: 29-19. Oranje, voor het eerst sinds 1961 (!) weer actief op het WK, heeft een kraakhelder statement afgegeven.