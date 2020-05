Belgische rechtenhouders willen geld terug en dreigen met rechtszaak

Telenet heeft daartoe maandag een laatste oproep gedaan. Indien de Pro League niet ingaat op de voorstellen voor een „proportionele terugbetaling” dan volgt er mogelijk een rechtszaak.

Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. De andere twee partijen zijn Proximus en VOO. Ook deze twee bedrijven willen een bedrag terug van de Pro League.

Play-offs

De drie zendgemachtigden vinden dat ze recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling, omdat de twee profcompetities door het coronavirus vroegtijdig zijn beëindigd. „Het is nu immers duidelijk dat een derde van de wedstrijden van het seizoen, waaronder de erg aantrekkelijke play-offs, niet gespeeld zal worden”, aldus de drie betrokken partijen. Vanaf komend seizoen zijn de uitzendrechten in België in handen van Eleven Sports.

In Nederland werden de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie eveneens stopgezet. Zendgemachtigde FOX Sports besloot niettemin het laatste kwart van de televisiegelden toch over te maken. De sportzender wilde daarmee de profclubs financieel ondersteunen tijdens de ingrijpende coronacrisis.