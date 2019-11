Venus Williams cheerleader bij ’historische’ LeBron James

Anthony Davis blonk bij het team uit Los Angeles uit met 34 punten, maar ’King James’ stal andermaal de show. De 34-jarige Amerikaan was goed voor zijn vijfde triple double van het seizoen (25 punten, 11 rebounds en 10 assists). Hij is de eerste speler ooit die tegen elk NBA-team driemaal dubbele cijfers haalt. Voor Oklahoma volstonden de 31 punten van Dennis Schröder niet. De Lakers staan in het westen met twaalf zeges tegen twee nederlagen aan kop.

De rust van het duel werd opgefleurd door een dansoptreden van de cheerleaders, die voor de gelegenheid het gezelschap kregen van enkele sterren. Daarbij ook tennisvedette Venus Williams, die zich duidelijk in haar sas voelde.

Venus Williams in de rust als Laker-cheerleader. Ⓒ Hollandse Hoogte

Carmelo Anthony verloor met Portland na zijn transfer meteen bij New Orleans (115-104). Jrue Holiday blonk in het winnende kamp uit met 22 punten. Golden State veroverde de volle buit tegen Memphis (114-95), terwijl Sacramento het met 120-116 haalde tegen Phoenix.