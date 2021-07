Olympisch nieuws: Beachkoppel Brouwer en Meeuwsen openen met sterke zege in Tokio

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Beachkoppel Brouwer en Meeuwsen openen met sterke zege in Tokio

15.23 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn het olympisch toernooi begonnen met een sterke zege. De winnaars van het brons bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 versloegen in het lege Shiokaze Park van Tokio hun Amerikaanse tegenstanders Nick Lucena en Phil Dalhausser in twee sets.

Brouwer en Meeuwsen zijn ingedeeld in poule D en treffen in de groepsfase ook nog de Brazilianen Alison Cerutti en Álvaro Morais Filho en de Argentijnen Julio Azaad en Nicolás Capogrosso.

Het ervaren Nederlandse koppel speelde in aanloop naar de Spelen wisselvallig, maar daar was weinig van te merken tegen Lucena en de 41-jarige Dalhausser, de olympisch kampioen van Peking 2008. In de eerste set hadden de Amerikanen tot halverwege licht overwicht, maar dankzij goed blokkeren en een aantal loeiharde smashes troefde het Nederlandse koppel hun tegenstanders af.

In set twee maakten Brouwer en Meeuwsen een achterstand van 5-1 snel ongedaan en kwam hun bekende vechtlust naar boven. Ze pepten elkaar op en met scherpe combinaties namen ze een kleine voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. Meeuwsen mocht het wedstrijdpunt maken; zijn bal ging via de handen van een Amerikaan buiten de lijnen.

Estafettezwemsters als tweede naar olympische finale 4x100 vrij

14.20 uur: De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de Olympische Spelen de finale bereikt van de 4x100 meter vrije slag. Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk zetten in de halve finales met 3.33,51 de tweede tijd neer. Alleen het Australische kwartet was sneller (3.31,73).

Kromowidjojo en Heemskerk maakten deel uit van de estafetteploegen die op de Spelen goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) pakten op de 4x100 vrij. Bij de Spelen van Rio 2016 eindigden de Nederlandse zwemsters als vierde.

De finale van de 4x100 vrij in Tokio staat zondagochtend op het programma, om 04.45 uur Nederlandse tijd.

Arno Kamminga verbetert Nederlands record 100 school op Spelen

14.08 uur: Zwemmer Arno Kamminga heeft op de Olympische Spelen al in de series zijn Nederlands record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De 25-jarige Kamminga, na Adam Peaty de snelste man ter wereld op deze afstand, klokte 57,80 seconden in het Tokyo Aquatics Centre. Daarmee dook de Katwijker een tiende van een seconde onder de tijd die hij in april in Eindhoven had neergezet (57,90).

Titelverdediger Peaty ging in de serie na Kamminga nog iets sneller. De Brit tikte aan in 57,56. De Amerikaan Michael Andrew zette met 58,62 de derde tijd neer in de series. Zondagochtend zijn de halve finales van de 100 school, de finale is een dag later. Kamminga hoopt dan met Peaty te kunnen strijden om olympisch goud.

Winst badmintonners Piek en Seinen in olympisch dubbelspel

13.36 uur: Badmintonners Selena Piek en Cheryl Seinen hebben zaterdag hun eerste wedstrijd in het vrouwendubbel gewonnen. Het Nederlandse duo was met 16-21 21-14 21-15 te sterk voor Rachel Honderic en Kristen Tsai uit Canada

In de groepswedstrijden moeten Piek en Seinen het verder opnemen tegen het als derde geplaatste Japanse dubbel Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara en de Egyptische vrouwen Doha Hany en Hadia Hosny.

Piek kwam zaterdag ook in actie met Robin Tabeling in het gemengd dubbel. Ze gingen in drie games onderuit tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea: 16-21 21-15 10-21.

Voor Piek en Tabeling wordt het nu een lastige klus om de kwartfinales van het gemengddubbelspel op de Spelen te bereiken. Zondag wacht een wedstrijd tegen de Chinese wereldkampioenen Siwei Zheng en Yaqiong Huang. Piek en Tabeling sluiten de groepsfase af tegen het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany.

Alleen de beste twee koppels van de poule plaatsen zich voor de kwartfinale.

Geen vierde turngoud voor Japanner Uchimura

10.20 uur: De Japanse turnlegende Kohei Uchimura wilde nog een keer schitteren. Op de Olympische Spelen in eigen land strandde zaterdag zijn poging nog een gouden olympische medaille aan zijn totaal toe te voegen. In de kwalificaties viel de 32-jarige Japanner uit de rekstok, het toestel waarop hij zich na twee meerkamptitels had gericht.

Uchimura verloor door de val zicht op een plaats bij de beste acht turners. Dat overkwam eerder al Epke Zonderland, die niet viel, maar door een ontregelde voorbereiding in Tokio niet in de buurt kwam van zijn oude niveau. Voor beide turnkampioenen - Zonderland pakte olympisch goud aan de rekstok bij de Spelen van Londen 2012 - was het hun laatste olympische optreden.

Uchimura had wegens schouderproblemen eerder al de meerkamp opgegeven en zich volledig op de rekstok gericht. Zonderland noemde hem vooraf de favoriet voor de titel.

Bart Deurloo maakt nog wel kans op een plaats in de finale. De Rotterdammer staat zevende. Een derde van het aantal deelnemers moet zaterdag nog in actie komen.

3X3 basketballers verliezen openingsduel van Servië

09.17 uur: De Nederlandse 3X3 basketballers zijn hun olympisch toernooi begonnen met een nederlaag tegen Servië. Het team, bestaande uit Arvin Slagter, Jessey Voorn, Dimeo van der Horst en Ross Bekkering verloor met 16-15 van de regerend Europees kampioen en nummer 4 van de wereld.

Nederland speelt later zaterdag nog een wedstrijd waarin de Russische basketballers de tegenstander zijn. Servië won eerder zaterdag al van China met 22-13.

Tornike Tsjakadoea veroordeeld tot herkansingen

06.27 uur: Tornike Tsjakadoea is op de Olympische Spelen in de klasse tot 60 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 24-jarige Tsjakadoea moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Yang Yung-Wei uit Taiwan. Met nog ongeveer een minuut op de klok scoorde Yang een ippon.

Eerder op de dag had Tsjakadoea nog voor een stunt gezorgd door de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze te verslaan. Msjvidobadze, de nummer 3 van de wereld, is tweevoudig Europees kampioen; in 2017 en 2020 veroverde hij de Europese titel. Op de WK in 2018 werd hij tweede.

In zijn eerste partij moest Tsjakadoea nog diep gaan om Amartoevsjin Dasjdavaa uit Mongolië te verslaan. Na ruim tweeënhalve minuut in de verlenging scoorde Tsjakadoea met een waza-ari.

In de herkansingen neemt Tsjakadoe het op tegen Artem Lesjoek uit Oekraïne. Mocht hij die wedstrijd winnen, dan strijdt hij met een van de verliezers van de halve finales om een bronzen plak. Lesjoek staat 25e op de wereldranglijst, Tsjakadoea is de mondiale nummer 13.

De herkansingen beginnen om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Klik hier voor andere verhalen uit Tokio.

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon verliezen

05.50 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn het olympisch toernooi begonnen met een nederlaag. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes: 16-21 14-21. Dat was geen schande, want de tegenstanders zijn de regerend wereldkampioenen en als eerste geplaatst. in Tokio.

Stam en Schoon debuteren op de Spelen en zijn bij het toernooi in Shiokaze Park ingedeeld in groep A. Ze spelen maandag 26 juli tegen de Zwitserse kampioenen Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré en donderdag 29 juli tegen het Duitse koppel Karla Borger en Julia Sude uit Duitsland. De eerste twee gaan rechtstreeks door naar de achtste finales.

In het verzengend hete zand van het beachstadion waren Pavan en Humana-Paredes net even te sterk voor het Nederlandse duo. Stam en Schoon begonnen wel goed aan de partij en namen zelfs het initiatief in de eerste set, maar de tegenstanders uit Canada kregen geleidelijk meer vat op het spel en speelden de rally’s beter uit.

Badmintonners Piek en Tabeling verliezen op Spelen

05.09 uur: Badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben hun eerste optreden op de Olympische Spelen van Tokio verloren. Ze gingen in drie games onderuit tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea: 16-21 21-15 10-21.

Voor Piek en Tabeling wordt het nu een lastige klus om de kwartfinales van het gemengd dubbelspel op de Spelen te bereiken. Zondag wacht een wedstrijd tegen de Chinese wereldkampioenen Siwei Zheng en Yaqiong Huang. Piek en Tabeling sluiten de groepsfase af tegen het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany.

Alleen de beste twee koppels van de poule plaatsen zich voor de kwartfinale.

China wint eerste gouden medaille in Tokio

04.58 uur: De Chinese Qian Yang heeft de eerste gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio gewonnen. Ze won het 10-meter luchtgeweer schieten.

De 21-jarige Yang zegevierde in de finale met een score van 251,8. De Russische Anastasia Galasjina werd tweede. Het brons was voor de Zwitserse Nina Christen.

Opgeluchte atleet Foppen kan eindelijk naar Tokio

02.34 uur: Atleet Mike Foppen vliegt na een bewogen week zaterdag naar Tokio voor de Olympische Spelen. Dat is enkele dagen later dan gepland, omdat enkele positieve coronatesten in Nederland zijn reisschema overhoop gooiden. De Nijmegenaar loopt in Tokio de 5000 meter. De series van zijn onderdeel zijn op dinsdag 3 augustus.

„De afgelopen dagen waren een gekkenhuis”, schrijft Foppen op Instagram. „Ik zou afgelopen dinsdag al naar Tokio vliegen, maar die ochtend hoorde ik dat mijn PCR-test van maandag positief was. Ik kon toen niet vliegen. Daarna testte ik dinsdag negatief, maar woensdag weer positief. Donderdag en vrijdag waren gelukkig weer negatief, dus wat er nu ook nog gebeurt: ik vlieg naar Tokio.”

Foppen, Nederlands recordhouder op 3000 en 5000 meter, kreeg in maart na de EK indoor corona en was er goed ziek van. Hij had wel een tijdje nodig om te herstellen. Hij is gevaccineerd, maar restanten van de oude besmetting kunnen lang in het lichaam achterblijven en weken later nog voor positieve uitslagen zorgen. Eenmaal in Japan breken er voor Foppen nog spannende dagen aan, want hij moet in Tokio acht dagen achtereen negatief testen.

Binnen de Nederlandse olympische sportploeg die in Japan bivakkeert is het tamelijk onrustig, want inmiddels zijn al vier coronabesmettingen geconstateerd. Drie atleten en een staflid testten positief. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn zijn verplicht in quarantaine gegaan en kunnen niet meer deelnemen.

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.