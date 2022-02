Red Bull Racing serieus in gesprek met Porsche

De geruchten over een (her)intrede van de Volkswagen Group in de Formule 1 gaan al langer. Het huidige motorenreglement wordt vanaf dit jaar bevroren, tot aan de komst van nieuwe krachtbronnen in 2026.

De toekomstige modellen worden simpeler en daardoor ook goedkoper. In die V6-turbo’s verdwijnt bijvoorbeeld de zogeheten MGU-H, het onderdeel dat vrijkomende, warme uitlaatgassen omzet naar elektriciteit en dus extra vermogen. Een motor kost nu ruim twee miljoen euro. De prijs zou vanaf 2026 onder de miljoen moeten liggen. Dat moet meer fabrikanten enthousiasmeren om in de koningsklasse te stappen.

Verstappen werd vorig seizoen kampioen met een Honda-motor. De Japanners hebben officieel afscheid genomen van de Formule 1, maar onlangs werd duidelijk dat zij tot en met 2025 de motoren blijven leveren aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri.

De kans is aanzienlijk dat Red Bull samen met Porsche een nieuwe motor gaat bouwen. Ⓒ ANP/HH

Red Bull heeft inmiddels een eigen fabriek voor motoren, Red Bull Powertrains, in Milton Keynes. Daar moet een nieuwe krachtbron worden ontwikkeld voor 2026. De kans is aanzienlijk dat dit in samenwerking met Porsche gaat gebeuren. Dat Red Bull zelf ook al middelen optuigt, maakt het voor de Duitse fabrikant nóg interessanter om in de Formule 1 te stappen.

Audi, ook onderdeel van Volkswagen, wordt al langere tijd in verband gebracht met een samenwerking met McLaren. Bronnen rond Red Bull Racing stellen dat er nog geen sprake is van een definitieve deal, maar dat beide partijen serieus in gesprek zijn. Volgens Autosport zou niets een overeenkomst in de weg staan, zodra het bestuur van de Volkswagen Group begin maart zijn fiat geeft.