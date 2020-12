Michael van Gerwen blij met ’vieze pijlen’

Mighty Mike noteerde een gemiddelde van 106 per drie pijlen en benutte 57 procent van zijn kansen op een dubbel. Na afloop kon er dan ook zeker een lachje af bij de Brabander.

,,Dit geeft veel zelfvertrouwen. Hier kan ik weer mee verder”, aldus Van Gerwen in gesprek met RTL7. „Ik heb wel een paar foutjes gemaakt. Dat mag niet, maar gebeurt wel. Desondanks was ik er met mijn kop bij en heb ik goed gespeeld.”

Van Gerwen was vooral blij dat hij op de juiste momenten de juiste dingen liet zien. „Ik gooi een paar vieze pijlen op vieze momenten”, zo legde hij uit in zijn eigen woorden, onder meer doelend op een finish van 150.

Ook zijn triple 19 liep zondag als een trein. Maar liefst 29 keer kwam Van Gerwen met een enkele pijl richting de linkeronderkant van het bord tot een score van 57 punten. „Ik weet dat het een wapen van me is, ik train er ook veel op. Het is ook maar drie punten minder dan triple 20, hè. Anderen blijven soms doorgooien op de twintig als het niet loopt, dat vind ik stom.”

Toch wil Van Gerwen zich nog niet rijk rekenen. ,,Nee, zeker niet. Ik ben er nog lang niet. Dat besef ik me ook wel. Ik sta pas in de vierde ronde. Dat stelt nog niets voor. Iedereen weet dat ik alleen genoegen neem met de titel.”

Van titelverdediger Peter Wright heeft Van Gerwen dit WK in ieder geval geen last meer. De Schot werd zondag uitgeschakeld door de Duitser Gabriel Clemens. ,,Dat is zijn probleem toch?”, aldus Van Gerwen. „Ik lig er niet wakker van. Ik moet kijken wie er wél op mijn pad komen. Wie dat wordt interesseert me niet. Ik moet van iedereen winnen.”

Van Gerwen treft in de achtste finales de Brit Joe Cullen. Die won na een spannende partij in zeven sets van Johnny Clayton uit Wales.