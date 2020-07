Real Madrid komt nu ook met vrouwenelftal in hoogste afdeling

Real, kansrijk om binnenkort landskampioen (bij de mannen) te worden, was de enige topclub uit het land die nog niet meedeed bij het vrouwenvoetbal.

Real Madrid heeft de licentie overgenomen van Club Deportivo Tacón. De club heeft toegezegd in het vrouwenvoetbal een project voor langere termijn te zien, waar ook de opleiding bij hoort. In het vanwege de coronacrisis vroegtijdig beëindigde seizoen in het Spaanse vrouwenvoetbal werd Barcelona onlangs tot kampioen uitgeroepen.