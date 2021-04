Real Madrid maakt geen fout in razendspannende titelstrijd

Tussen de 33e en 40e minuut draaide de Koninklijke de nek om van de nummer dertien van Spanje. Karim Benzema (vanaf de penaltystip), Alvaro Odriozola en nog een keer Benzema zorgden voor de doelpunten.

Na de pauze viel de Madrileense productie stil, maar Cádiz kon Real niet in de problemen brengen. Coach Zidane vertrouwde volledig op de goede afloop en begon na een uur volop met wisselen. Ook Benzema kreeg wat extra rust. Hij staat dit seizoen nu op 27 treffers voor Real in alle competities.

De strijd bovenin

Real heeft nu net als Atletico Madrid 70 punten, maar Atletico heeft nog het thuisduel met Huesca te goed. Barcelona heeft 65 punten, maar twee duels minder gespeeld dan Real en een duel minder dan Atletico. De ploeg van trainer Ronald Koeman speelt donderdag thuis tegen Getafe.

Sevilla blijft in Spanje een kleine kans houden op de landstitel. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won met 1-0 bij middenmoter Levante. Youssef En-Nesyri kwam in Valencia na de rust tot scoren. Bij Sevilla viel Luuk de Jong in de 86e minuut in. Ploeggenoot Karim Rekik bleef op de bank.

Sevilla heeft 67 punten en klom op de ranglijst over FC Barcelona naar de derde plaats, maar speelde ook twee duels meer dan de formatie van Koeman.