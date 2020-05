Juventus-iconen Buffon en Chiellini ook volgend jaar ploeggenoten van De Ligt

Beide routiniers zullen volgens algemeen directeur Fabio Paratici hun aflopende contracten met een seizoen verlengen.

Voor Buffon wordt het zijn achttiende seizoen bij Juventus, de club waarbij hij in 2001 zijn eerste contract ondertekende. In de jaargang 2018/2019 verliet hij Turijn voor een kortstondig avontuur bij Paris Saint-Germain. Chiellini streek in 2005 neer bij de ’Oude Dame’.

Met de Argentijnse international Paulo Dybala is Juventus, de club van international Matthijs de Ligt, nog in onderhandeling over een nieuw contract.