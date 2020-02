Tottenham Hotspur zonder Bergwijn langs Southampton

Een kwartier voor tijd dreigde bij een stand van 1-2 nog uitschakeling. Dankzij late treffers van Lucas Moura en Son Heung-min (strafschop) plaatste de thuisploeg zich alsnog voor de volgende ronde. Daarin is begin maart Norwich City in Londen de tegenstander.

Steven Bergwijn was voor de replay nog niet speelgerechtigd. De ex-aanvaller van PSV stond op 25 januari tijdens het eerste duel in Southampton (1-1) nog niet onder contract bij de Spurs en mocht derhalve in het tweede duel tussen beide clubs niet in actie komen. Hij bekeek het thuisduel woensdagavond vanaf de spelersbank.

Bergwijn beleefde afgelopen zondag tegen titelhouder Manchester City (2-0) bij Tottenham een geslaagd debuut in de Premier League. Met een fraai schot brak de 22-jarige international na ruim een uur de score open. Kort daarna moest hij van het veld met krampverschijnselen.