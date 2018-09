Keizer blij met meelevende Ajax-spelers

"Het was goed te zien hoe de groep reageert. Iedereen die de kleedkamer inkwam, informeerde eerst even bij Vaclav en steunde hem", aldus de oefenmeester.

"Ik denk dat de blessure pech is. Natuurlijk wilde hij zich hele graag bewijzen, maar ik denk niet dat dit een rol heeft gespeeld. Hij gleed half weg en zijn gewicht kwam vol op zijn knie. Of het aan het kunstgras lag, durf ik echt niet te zeggen. Misschien was het op gewoon gras ook gebeurd."

Keizer benadrukte na afloop van de 1-4 bekerzege op ASV De Dijk in Volendam dat Cerny waarschijnlijk lang uit de roulatie ligt. "Het ziet er slecht uit", zei hij.

